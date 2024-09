Jazz Matinee am Sonntag, den 22.09.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel an neuen Alben diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Tobias Hoffmann Jazz Orchestra - Innuendo (Mons Records MR 874873), Fernando Brox - From Within (Fresh Sound New Talent FSNT 684), Rosario Giuliani Quartet - "Logbook" Live at Sounds (Hypnote Records HR 035), Jared Hall - Influences (Origin Records 82898), Anthony Stanco - Stanco´s Time (OA2 Records 22230), Reinier Baas & Ben van Gelder - This is Water (DoYouMind? Records DYM? 003), Vertigo Trombone Quartet - Openness (nWog Records 059), Mike Stern - Echoes and Other Sounds (Artistry Music ART 7087), Sebastian Sternal & hr-Bigband - Turning Point (Intuition Records INT 3464-2), Lora Kostina Trio & Pascal von Wroblewsky - Pasternak (Acoustical Mind Records AMR 001), Florian Weber - Imaginary Cycle / Music for Piano, Brass Ensemble and Flute (ECM Records 2782) und Gebhard Ullmann - Impromptus und Interationen (Kairos Music 0022041 KAI).

Konzerthinweise:

1.) Mittwoch, den 25.09.2024, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel die Band Café da Manha auf. Die Band wurde in Basel gegründet, ist aber eigentlich in Brasilien zu Hause und präsentiert quirlige und warmherzige brasilianische Musik. Die Band besteht aus Debora Monfregola Gesang, Daniel Messina Gitarre und Gesang, David Cogliatti Klavier, Daniel Somaroo elektrischer Bass und Gesang und Florian Haas Schneider Schlagzeug. Als Appetithappen spiele ich Ihnen dazu einen Ausschnitt aus ihrem selbst produzierten Album "Uma Tarde de Nostalgia" vor.

2.) Sonntag, den 29.09.2024, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Vijay Iyer Trio auf. Dessen sich ständig weiterentwickelndes Trio-Konzept, das er in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, findet Inspiration in der Trio-Musik von Ahmad Jamal, dem Ellington/Mingus/Roach-Gipfeltreffen "Money Jungle", Andrew Hills "Smokestack", McCoy Tyners Ensembles der 1970er Jahre, den Rhythmus-Sektionen von James Brown, Fela Kuti und The Meters, südasiatischen rhythmischen Formen und der expressiven Nuance der Kammermusik. Die Ergebnisse haben im Laufe der fünf zentralen Aufnahmen seines Trios und hunderter Auftritte nicht nur die alten Kategorien überwunden, sondern völlig neue eingeführt. Das Trio spielt in der Besetzung: Vijay Iyer Piano, Nick Dunston Kontrabass und Jeremy Dutton Schlagzeug.