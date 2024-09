Jazz Matinee am Sonntag, den 29.09.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute gibt es wegen der Abwesenheit des Jazzredakteurs (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) die Wiederholung der Sendung Jazz Spezial vom 30.12.2018.

Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CD-Sets und CDs:

Norman Granz - The Founder (4CD-Set Verve 00602577017124), John Coltrane - 1963: New Directions (3CD-Set Verve 00602577020186), The Bix Beiderbecke Legend (Poll Winner Records PWR 27388), Duke Ellington - Uptown / Liberian Suite / Masterpieces (2CD Poll Winner Records PWR 27381), Gerry Mulligan - I Want To Live (Poll Winner Records PWR 27390), Jon Hendricks - Fast Livin´ Blues (Phono Records 870285), The Art Tatum-Ben Webster Quartet (State of Art 81257), Chet Baker Big Band (State of Art 81255), John Coltrane - Giant Steps (State of Art 81256), Billie Holiday - Lady In Satin / The Stereo & Mono Versions (2CD Green Corner 100902), Thelonius Monk Quartet - Monk´s Dream / The Stereo & Mono Versions (2CD Green Corner 100899), Bill Evans / Jim Hall - Undercurrent / The Stereo & Mono Versions (2CD Green Corner 100904) und Nina Simone - Little Girl Blue / The Stereo & Mono Versions (2CD Green Corner 100900).

Zwei lange Stunden mit abwechslungsreicher Musik der Jazzgeschichte erwarten Sie!

Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 29.09.2024, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Vijay Iyer Trio auf. Dessen sich ständig weiterentwickelndes Trio-Konzept, das er in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, findet Inspiration in der Trio-Musik von Ahmad Jamal, dem Ellington/Mingus/Roach-Gipfeltreffen "Money Jungle", Andrew Hills "Smokestack", McCoy Tyners Ensembles der 1970er Jahre, den Rhythmus-Sektionen von James Brown, Fela Kuti und The Meters, südasiatischen rhythmischen Formen und der expressiven Nuance der Kammermusik. Die Ergebnisse haben im Laufe der fünf zentralen Aufnahmen seines Trios und hunderter Auftritte nicht nur die alten Kategorien überwunden, sondern völlig neue eingeführt. Das Trio spielt in der Besetzung: Vijay Iyer Piano, Nick Dunston Kontrabass und Jeremy Dutton Schlagzeug.

2.) Montag, den 30.09.2024, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Diego Pinera Quartet auf mit dem Programm "Berlin Odd Wisdom". Der deutsch-uruguayische Schlagzeuger und Komponist Diego Pinera vereint mit seinem prominent besetzten Quartett den Groove und Vibe dreier Welten: Der perkussiven Vielfalt seiner lateinamerikanischen Herkunft, dem Freiheitsdrang seiner Wahl-Heimat Berlin und der Energie der Metropole New York. Das rhythmische Konzept der Musik Pineras beruht auf dem Clave-Prinzip und wird von ihm in virtuoser Weise in die Welt der ungeraden Taktarten überführt. Dazu gesellt sich das harmonische Verständnis des Jazz samt seinem großen Raum für Improvisation. Im April 2023 wurde Pinera mit dem Deutschen Jazzpreis in der Kategorie “Komposition des Jahres” ausgezeichnet. Besetzung: Diego Piñera, dr/ Peter Ehwald, sax/ Igor Osypov, guit/ Marcel Krömker, b

3.) Dienstag und Mittwoch, den 01. und 02.10.2024, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Qintett des Gitarristen Fabio Gouvea auf und präsentiert das Programm seines Albums "Desvio" (Unit Records UTR 5149). Das Quintett spielt in der Besetzung: Fabio Gouvea Gitarre, Charly Rose Tenorsaxofon, Jorge Rossy Vibrafon, Thiago Alves Kontrabass und Paulo Almeida Perkussion.

4.) Mittwoch, 02.10.2024, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg der Trompeter Joo Kraus auf und präsentiert sein neues Album "No Excuse" (Jazzhaus Records). Zu hören gibt es Musik, die mal an den Rock von Nick Cave and the Bad Seeds erinnert, mal an den Soul der Commodores und mal an die Psychedelic Vocals von Pink Floyd. Das ganze Album ist ein Mix der Genres und Stimmungen, der vor allem eines macht: Spaß! Die Songs sind bunt, vielfältig, spannend, experimentell, fernab von musikalischer Konvention und doch unverkennbar Joo Kraus!