Jazz Matinee am Sonntag, den 23.06.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) neue Alben mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Chris Hopkins meets the Young Lions: Live / Vol.1 (Echoes of Swing Productions EOSP 4514 2), Gregory Groover Jr. - Lovabye (Criss Cross Jazz 1419 CD), Dal Sasso Big Band - Chick Corea´s "Three Quartets" Revisited (Jazz&People JPCD 824003), Taranczewski - Lom (Hey!blau Records HBL-023387), Olga Reznichenko Trio - Rhythm Dissection (Traumton Records 4723), Marion & Sobo Band - Gomera (Fine Music FM 388-2), Paolo Fresu - Legacy: CD 1 Paolo Fresu & Uri Caine - Improvvisi / CD 2 Paolo Fresu Devil Quartet - Impromptus / CD 3 Paolo Fresu Quintet - Repens (3CD-Set TUK Music TUK 069), Brad Mehldau - After Bach II (Nonesuch Records 7900774), Brad Mehldau - Aprés Fauré (Nonesuch Records 7900859) und Francesco Ponticelli - Megapascal (TUK Music TUK 063).

Konzerthinweis:

Das Bird´s Eye in Basel feiert 2024 sein 30-jähriges Jubiläum und veranstaltet seit Anfang Juni bis Ende August ein bemerkenswertes Jubiläumsprogramm mit zahlreichen musikalischen Höhepunkten. Nähere Informationen zum hochkarätigen Programm finden Sie auf der Website des Bird´s Eye Jazzclubs unter https://birdseye.ch/.