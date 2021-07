Jazz Matinee am Sonntag, den 18.07.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Marion & Sobo Band - Histoires (GLM Music FM 310-2), Francesca Gaza - Kugelförmigkeit (Whales Records WR21FGCD 010), Brad Mehldau / Orpheus Chamber Orchestra - Variations On A Melancholy Theme (Nonesuch Records 075597916508), Paolo Fresu - P60LO FR3SU / Heartland / The Sun On The Sea / Heroes (3CD-Set TUK Music TUK 043), Johannes Enders / Rainer Böhm - Kokoro (Enja Records ENJ-9795), Makiko Hirabayashi - Weavers (Enja Records Enja 9792), Martin Auer Quintett - Hot 5 (Laika Records 3510393.2), Kilian Kemmer Trio - ...und Zarathustra tanzte (GLM Music EC 591-2), This Is Pan - Animal Heart (ANUK Records 0044), Clifton Anderson - Been Down This Road Before (RopeADope Music 748926864176), Florian Ross / Lucas Leidinger - Checks & Balances (Toy Piano Records TPR 202101) und Andreas Schickentanz / Björn Lücker - Suspicion About The Hidden Realities Of Sound (Float Music FL 030).

Eingebettet sind zwei Konzerthinweise für das kommende Wochenende mit kurzen Hörproben:

Beim Festival "Ins Weite (Reisen in Film, Musik, Literatur)", das bis zum 31.08.2021 noch andauert, tritt am kommenden Samstag, den 24.07.2021, um 19 Uhr im Mensagarten in Freiburg die Band Beyond The Roots in der folgenden Besetzung auf: Murat Coskun Perkussion, Hindol Deb Sitar, Albrecht Maurer Violine, Fidel + Rebec, Anette Maye Klarinette, Bass-Klarinette + Kioomars Musayyebi Santur. Nähere Informationen erhalten Sie über die Website www.koki-freiburg.de/insweite/.

Am kommenden Sonntag, den 25.07.2021, tritt um 20 Uhr im Mensagarten in Freiburg das A-Cappella-Sextet San Salvador aus Frankreich auf, das zurzeit nur mit Stimmen und Trommeln für Furore sorgt. Auch hier erhalten Sie nähere Informationen über die Website www.koki-freiburg.de/insweite/.

Aber bereits am Montag, den 19.07.2021, treten in zwei Konzerten um 19 Uhr und 20:30 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg die beiden Pianisten Patrick Bebelaar und Johannes Mössinger an zwei Flügeln Solo und im Duo auf. Ein Zusammentreffen der ganz besonderen Art und zugleich eine Premiere beim Jazzkongress!