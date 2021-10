Jazz Matinee am Sonntag, den 24.10.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) wieder viele neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

The Wonderful World Of Louis Armstrong All Stars - A Gift To Pops (Verve 00602438599875), Brandee Younger - Somewhere Different (Impulse! 00602438298617), Terence Blanchard featuring The E-Collective and The Turtle Island Quartet - Absence (Blue Note 00602438442645), Marcin Wasilewski Trio - En Attendant (ECM 2677), Craig Taborn - Shadow Plays (ECM 2693), Heiri Känzig - Travelin´ (Universal Music 3830491), Matthias Bergmann - Pretend It´s A City (Float Music FL 033), Espoo Big Band - Blood Red (Galileo Music GMC 094), Fay Claassen & David Linx + WDR Big Band Cologne - And Still We Sing (Jazzline D 77097), Peter Materna - The Kiss (Jazzline D 77104), Toine Thys - Orlando (Hypnote Records HR 016), Toine Thys Overseas - Tamam Morning (Igloo Records IGL 322), Jonas Sorgenfrei - Elephants Marching On (Unit Records UTR 5013), Bleu - Deeper (Traumton Records 4696) und Erkin Cavus & Reentko Dirks - Istanbul 1900 (Traumton Records 4697).

Eingebettet in die Neuvorstellungen ist der Konzerthinweis für die kommende Woche:

Am Montag, den 25.10.2021, tritt um 19 Uhr und um 20:30 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Duo des Altsaxophonisten Rosario Giuliani und des Pianisten Pietro Lussu auf und präsentiert u.a. das Programm ihrer CD "Tribute To Bird". 2020 wäre die Jazzlegende Charlie Parker 100 Jahre alt geworden. In ihrem Duo-Programm “Tribute to Bird“ erinnern der Altsaxofonist Rosario Giuliani und der Pianist Pietro Lussu an den 1955 allzu früh verstorbenen großen Saxofonisten und Wegbereiter des modernen Jazz. Der In Rom lebende Rosario Giuliani ist einer der frischesten und heißesten Saxofonisten der aktuellen europäischen Szene. Sein Vorrat an Energie scheint unerschöpflich, und wer Giuliani einmal live auf der Bühne erlebt hat, ist sicher gepackt worden von dessen Dynamik und Entschlossenheit. Er hat sich nun mit einem der interessantesten jüngeren italienischen Pianisten, Pietro Lussu, zusammengetan, um im Duo einem der größten Musikerpersönlichkeiten in der Geschichte des Jazz, Charlie Parker, zu huldigen. Als Appetithappen spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der entsprechenden CD vor!