Jazz Matinee am Sonntag, den 25.08.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) einen ganzen Stapel neuerer Alben des wunderbaren österreichischen Labels Alessa Records vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Claus Raible Trio - Fugitive Figures (Alessa Records ALR 1109), Swantje - Phönix (Alessa Records ALR 1110), Mathisen / Mathisen / Wettre / Husband - More Secrets (Alessa Records ALR 1111), Christoph Cech Jazz Orchestra Project (CCJOP) - Healthy Tree / Live at Jazzfestival Saalfelden 2022 (Alessa Records ALR 1112), Gerhard Graml - Everything (Alessa Records 1113), Eloá Goncalves - Sobre O Que Move As Coisas (Alessa Records ALR 1114), Q´arteto Uli Langthaler - dto. (Alessa Records ALR 1115), Udi Shlomo - You & Me (Alessa Records ALR 1116), Trio Akk:zent - Dat Reveno (Alessa Records ALR 1117), Prim - Meridian Steps (Alessa Records ALR 1118), Jelena Jovovic - Night Bird (Alessa Records ALR 1119), Tamara Obrovac Quartet - Nuvola (Alessa Records ALR 88924506112), Se4sons - Tomorrow Is Now (Alessa Records 1125) und Lukas Gabric - Moving On (Alessa Records ALR 1126).

Zwei lange Stunden mit spannender Musik erwarten Sie!