Jazz Matinee am Sonntag, den 18.11.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) neue CDs des österreichischen Labels Alessa Records vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Manuel Weyand - Rejoinder (Alessa Records ALR 1089), Kristina Barta - Love And Passion (Alessa Records ALR 1092), Udi Shlomo - Diaspora House (Alessa Records ALR 1094), Richie Winkler Project - Stitch Down (Alessa Records ALR 1095), Odoricci / Pozza / Zunino / Reiter / Belmondo - Dedicated To Steve Grossman (Alessa Records ALR 1097), Triple Ace - Triple (3CD-Set Alessa Records ALR 1098), Matyas Bartha Trio - Self Reflection (Alessa Records ALR 1099), Lucas Gabric Quartet - Double Standard (Alessa Records ALR 1101), Urs Hager - Megalopolis (Alessa Records ALR 1102), Nina Plotzki - Marlene (Alessa Records ALR 1103) und Fabian Supancic Organ Trio - Explorations (Alessa Records ALR 1106).

Zwei lange Stunden mit spannendem und abwechslungsreichem Jazz aus Österreich!