Jazz Matinee am Sonntag, den 26.02.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder eine ganze Reihe neuer CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Gee Hye Lee Trio - Parangsae (Meix Music), Claus Fischer - Downland (Leopard Records D 77111), Stephanie Lottermoser - In-Dependence (Leopard Records D 77116), WDR Big Band - Birth Of A Bird (Jazzline Records D 77114), Claus Raible Trio - Fugitive Figures (Alessa Records ALR 1109), Mathias Rüegg - The Blue Piano + The Advantage Of Writing Music (2CD Lotus Records LR 22063/64 CD), Tonwerkstatt - Kunstwesen (LP AMC Records AMC 203-1), Bluff - Sleight Of Hand (Berthold Records 4250647323024), Marie Merck Laurus - Stille Wasser (Eigenproduktion), Conic Rose - Heller Tag (CONICROSELP01), East Axis - No Subject (Mack Avenue BRO 4003) und Klaus Paier / Florian Dohrmann - Inspired Rendezvous (Skip Records SKP 9161-2).

Zwei lange Stunden Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie!

Konzerthinweis: Montag, den 27.02.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg der Pianist Vadim Neselovski mit dem Programm seiner aktuellen CD "Odesa" auf. Der ukrainische Jazzpianist Vadim Neselovskyi möchte die Menschen an die Schönheit und das kulturelle Erbe seines Landes erinnern. Genauer gesagt, lässt sich Neselovskyi von seiner Heimatstadt am Schwarzen Meer zu seiner neuesten Soloaufnahme inspirieren: Odesa: A Musical Walk Through a Legendary City. Der Pianist bezieht sich dabei auch auf Modest Mussorgskys Bilder einer Ausstellung. Er führt die Zuhörer durch sein Odesa, ausgehend von der Geschichte, die er gelernt hat, seinen persönlichen Erinnerungen, Beobachtungen und seinen Träumen. Ein Klavierabend, den Sie nicht verpassen sollten! Auf dem YouTube-Kanal können Sie unter seinem Namen eine ganze Reihe von Videos anschauen!

Ps: Sonntagabend gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr die Sendung Jazz Spezial, die unter dem Motto "Old Wine New Bottles" steht.