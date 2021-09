Jazz Matinee am Sonntag, den 26.09.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee (aet)net-base.de) neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Vincent Meissner Trio - Bewegtes Feld (ACT Records 9682-2), Pat Metheny - Side Eye NYC V1, IV (Modern Recordings 538693922), Arthur Possing Quartet - Natural Flow (DoubleMoon Records DMCHR 71391), Windisch Trio - Pros & Cons (DoubleMoon Records / JazzThing Next Generation Vol. 89 DMCHR 71389), Reinhardt Winkler - Let´s Face The Music (Challenge Records CR 73526), Kenny Garrett - Sounds From The Ancestors (Mack Avenue Records MAC 1180), Leléka - Sonce u Serci (Fine Music FM 321-2), Efrat Alony - Hollywood Isn´t Calling (Neuklang Records NLP 4247), im Rahmen des Konzerthinweises: Uassyn - Zacharya (DoubleMoon Records / JazzThing Next Generation Vol. 87), Paier / Valcic / Preinfalk - Fractal Beauty (SKIP Records SKP 9151-2), Tamara Lukasheva - Gleichung (wismART wis 5045), Graham Costello´s Strata - Second Lives (Gearbox GB 1566 CD), Lücker / Schickentanz - Suspicion About The Hidden Realities Of Sound (Float Music FL 030), Florian Hartz´ Flo & Fauna (QFTF / 191), Salvador Sobral - bpm (Warner 0190296742736) und Duo Sonoma - I (Alessa Records ALW 4013).

Zwei Lange Stunden mit innovativem und zugleich abwechslungsreichem Jazz erwarten Sie!

Und hier noch aktuell zwei Konzerthinweise, die Sie unbedingt beachten sollten:

1.) Am Donnerstag, den 30.09.2021, tritt um 20:00 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Duo des Kontrabassisten (Tieftöners!) Dieter Ilg und des Trompeters / Flügelhornisten Till Brönner auf, um Dieter Ilgs 60. Geburtstag gebührend musikalisch zu feiern. Zu zweit läßt sichs bekanntlich trefflicher feiern als alleine, und in den letzten Jahren war diese Beziehung immer eine ganz besondere - natürlich von der leidenschaftlichen zu seinem Kontrabass einmal abgesehen -: das Teilen der Bühne mit der deutschen Trompetenikone Till Brönner. Mit keinem musikalischen Partner verbrachte der badische Viersaiterextremist mehr Zeit, Raum und Konzertantes in den vergangenen Jahren. Deshalb ist ein Jubiläumskonzert in der Wahlheimat am Ort des heiligen Jazzgrals und in der Aura eines ehemaligen Weinkellers natürlich mehr als verlockend. Zählt das Jazzhaus doch zu den Orten, an denen sich der symbadische Eigenbrötler nicht unwesentliche musikalische Momente seiner Karriere einhandelte, ob mit John Schröder und Wolfgang Haffner oder als Mitglied des Randy Brecker Quintets in den 1980ern bis zu seiner working band mit Rainer Böhm und Patrice Héral in den letzten Jahren, sowie nun als Geburtstagsgeschenk mit Till Brönner. An diesem besonderen Abend erklingt pure Musik zumeist akustischen Ursprungs aus dem weiten Repertoire der beiden Hochprozenter, eine Melange zweier Individuen wie es sie kein zweites Mal gibt. Es zählt dabei vor allem nur der Augenblick und es bietet sich die einmalige Gelegenheit, diese Zweisamkeit mitzuerleben und mitzufeiern. Mehr als außergewöhnlich.

2.) Am Sonntag, den 03.10.2021, tritt um 18:00 Uhr im Konzerthaus Freiburg unter dem Motto "30 Years of Vocal Jazz" der Jazzchor Freiburg und das einzigartige Vokalensemble New York Voices auf. Die legendären New York Voices kommen tatsächlich nach Freiburg, um die Bühne mit dem hierzulande bekannten und ausgezeichneten Jazzchor Freiburg zu teilen. Zweimal über 30 Jahre Vocal Jazz der Extraklasse erwarten Sie: Denn die New York Voices gelten als führendes Jazzvokalquartett, das fast die ganze Welt bereiste und mit Künstlern wie dem Count Basie Orchestra und Paquito d’Riviera zusammengearbeitet hat. Immer schon war dieses Ensemble Inspiration für den preisgekrönten Jazzchor Freiburg, der mit seinen „eigen/art/igen“ Programmen bislang in 15 Ländern Europas und Asiens konzertierte. Darüber hinaus stießen dem Chor Projekte mit Bobby McFerrin, Torun Eriksen und den Bamberger Symphonikern immer wieder neue musikalische Türen auf. Zum 30-jährigen Jubiläum nun sind die Freiburger – übrigens mit dem Junior und Senior Jazzchor – und New Yorker am gleichen Abend zu hören, und zwar sowohl einzeln als auch gemeinsam. Dieses Konzert der Extraklasse sollten sich (nicht nur!) die Freundinnen und Freunde des Chorgesangs keinesfalls entgehen lassen!

Als Appetithappen spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der wunderbaren New York Voices CD "Sing! Sing! Sing!" aus dem Jahr 2001 vor (Concord Jazz Records CCD-4961-2), ein Motto, unter dem auch ganz sicher der Konzertabend stehen wird!

Ps.: Heute Abend gibt es außerdem noch von 18 Uhr bis 20 Uhr die zweistündige Sendung Jazz Spezial, in der ich Ihnen den (wahrscheinlich vielen unbekannten!) Pianisten Joe Castro mit insgesamt zwei 6CD-Sets vorstellen möchte!