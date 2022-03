Jazz Matinee am Sonntag, den 27.03.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr (Sommerzeit! / Zeitumstellung!)

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion wieder eine ganze Reihe von neuen CDs unterschiedlicher Label vor, die von diversen Firmen vertrieben werden. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Joachim Staudt & Axel Kühn - Duo Mosaic (Moveo Records MR 05), Emler / Tchamitchian / Echampard - The Useful Report (Label La Buissonne RJAL 397041), Kai Liekenbröcker - Klavier (Braa Recordings), Olivia Trummer - For You (Warner Music), Ikarus - Plasma (Ronin Rhythm Records RON 030 CD), Stefan Karl Schmid / Lars Duppler - Hringferd (Eigenlabel), Tom Bourgeois - Murmures / Rumeurs (Neuklang NCD 4240), Handsemmel Workestra - The Mighty Roll (Cracked Anegg Records crack 0079), Varre Vartiainen - Almost Standards (Eclipse Music ECD-2021142), Sylvain Rifflet / Verneri Pohjola - Cake Walk From A Spaceship (Eclipse Music ECD-2022156), Kammerjazz Kollektiv - Wintermärchen (Galileo Music GMV 110), Jan Schreiner Large Ensemble - Songs And Moods (Float Music FL 034), Gina Schwarz & Angelo da Silva - Fusao (Galileo Music GMV 111) und Florian Hartz´ Flo & Fauna - Try Harder (QFTF / 206).

Zwei lange Stunden mit abwechslungsreicher Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie!

Konzerthinweis + Vorschau: 1.) Sonntag, den 27.03.2022, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus das israelische Trio Shalosh mit dem Pianisten Gadi Stern, Kontrabassisten David Michaeli und Schlagzeuger Matan Assayag mit ihrem neuen Programm "Broken Balance" auf. 2.) Am Sonntag, den 03.04.2022, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus die Arild Andersen Group auf mit Marius Neset Saxophon, Helge Lien Klavier, Arild Andersen Bass und Håkon Mjåset Johansen Schlagzeug! Zwei Konzerte, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!