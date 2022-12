Jazz News 03.12.2022

Taktgeber und musikalischer Maler- Ziv Ravitz & Lionel Loueke

Der eine kommt aus Israel und der andere aus Benin. Beide haben jetzt ihren Wohnsitz in den USA. Weitere Akteure aus der internationalen US-amerikanischen Jazzszene bereichern die Sendung: Der 2.Teil der Trioserie von Charles Lloyd mit Zakir Hussain und Julian Lage (Sacred Thread); Michael Leonhardt Orchestra (The Normyn Suites); Snarky Puppy (Empire Central); Ziv Ravitz and Lionel Loueke (Within this Stone); Noah Preminger Trio (Sky Continuous).

