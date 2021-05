Jazz News 15.05.2021

Der Gitarrist Gregor Zimball zu Gast live im Studio

Er mixt Jazz und brasilianische Rhythmen zu einer eigenen wunderbaren Musik. Gregor Zimball ist 1970 in Köln geboren und hat Jazzgitarre in Weimar bei Mike Walker und brasilianische Musik bei Ian Guest in Rio de Janeiro studiert. Seine Band `Lateral Music`tourte durch ganz Deutschland und erhielt viel Lob in einschlägigen Jazzgazetten. Das Komponieren sei ihm quasi in den Schoß gefallen, gewissermaßen als Nebenprodukt in seiner Auseinandersetzung mit der Musik, so Gregor Zimball. Seine Musik klingt entspannt aber dennoch tiefgründig. Sie bietet auch beim mehrmaligen Hören genug anregenden Stoff. Er ist persönlich zu Gast im Studio und wird die Sendung durch Kommentare und Geschichten zu den einzelnen Stücken beleben.

Seine Musik ist ab sofort auf allen einschlägigen Streaming Plattformen problemlos zu finden. www.zimbalada.de

Moderation Klaus Wallmeier