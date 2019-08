Jazz News, Samstag, 31.08.2019, 10 Uhr

Der Gitarrist Gregor Zimball....

erfindet seinen eigenen Bossa Nova. Er hat sein Instrument in Brasilien und Weimar studiert. Neben dem Jazz hat es ihm vor allem die brasilianische Musik in all ihren Schattierungen angetan. Nach zehnjährigem (Über)leben in der Berliner Jazzszene, ist er 2011 im Freiburger Breisgau aufgeschlagen. Seine Musik ist auf zahlreichen CD`s dokumentiert. Heute beschäftigen wir uns vor allem mit der CD `Oracao ao Planeta`(www.zimbalada.de)

Moderation Klaus Wallmeier