Jazz News, Samstag, 01.05.2021, 10 Uhr

Der amerikanische Bassist William Parker. Teil 2, mit seinem Mammutprojekt:

"Migration of silence into and out of the tone world" (Neuerscheinung`21,Box mit 10 CD`s). Wir waren uns einig. So eine großartige Box verlangt nach einer Zugabe. Kurz zusammengefasst: Zu seinem 70.Geburtstag hatte er verschiedene MusikerInnen ins Studio geladen, die mit ihm seine weitgehend komponierte Musik aufgenommem haben. Die Musik reicht von Jazz/Funk/Gospel bis hin zu Free. Die Besetzungen variieren je nach Thema und CD, Solo, Quartet bis Großformation. Mittlerweile gibt es ca. 150 CD`s an denen er beteiligt war. Viel Ent-/Spannung und Hörlust beim 2.Teil des Projektes.

Moderation Klaus Wallmeier