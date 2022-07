Jazz News, Samstag, 02.07.2022, 10 Uhr

Abstrakte (Klang) Welten: Der amerikanische Trompeter Peter Evans und seine Musik.

Der Trompeter Peter Evans hat die Spielweisen auf seinem Instrument auf aufregende und äußerst virtuose Art erweitert. Er selbst kreiert in seinen Projekten Musik, die irgendwo zwischen modernem Jazz und Neuer Musik zu verorten ist. Mit dem Bassisten Moppa Elliot spielt er in "Mostly other people do the killing". Einer Band, die sich mit einem liebenswert anarchischen Sound u.a. die goldene Ära des Jazz vornimmt.

Die Saxofonistin Ingrid Laubrock hat vor kurzem eine neue Trio -Einspielung mit ihrem Mann Tom Rainey am Schlagzeug und am Bass Brandon Lopez vorgelegt (No es la playa). Aus dem Album wird auch zu hören sein.

Moderation Klaus Wallmeier

Veranstaltungstipp:

Sa. 9.7.22, Kraan, Forum Merzhausen, 21 Uhr