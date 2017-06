oh england, oh england........

neues von der internationalen englischen Jazzszene.

Wir hören neues vom Gitarristen Dominic Miller mit `Silent Light`; Das Trio Quercus mit June Tabor,Ian Ballamy und Huw Warren mit `Nightfall`; Der Multiinstrumentalist, Jacob Collier mit `In my Room`; Den Pianisten Jason Rebello mit `Held`; Den Trompeter Henry Spencer and Juncture und `The Reasons Don`t Change`und das Trio Partikel mit Gästen und `Counteraction`.

Moderation Heinz Dillmann