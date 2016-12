Schokiheidigrüezi.... und Jazz

gibt es auch und nicht zu knapp in der Schweiz.

Frischen Jazz gibt es von -Die Pilze mit `Return of the Shromms`; Christoph Merki mit `Psychedelic Mountain`; Das Trio Vein aus Basel mit `The Chamber Music Effekt`; Martin Dahanukar mit `Traumes Rauschen`; Die Gruppe A.Spell mit `The Meaning of Life`; Das Duo Carrousel mit`l`euphorie`.

Moderation Heinz Dillmann