Jazz News, Samstag, 04.01.2020, 10 Uhr

" Ich liebe es, wenn man ohne Worte loslegen kann."

So drückte es der Gitarrist Claus Boesser-Ferrari im Zusammenhang mit der neuen Kooperation mit seinem kongenialen Partner Eugene Chadbourne aus (Nowhere Men). Heute unser Thema, Gitarristen mit ihren neuen Werken. Multitalent Lucky Peterson feiert sein 50stes Bühnenjubiläum (Just Warming Up). Auch dabei Jan Akkerman (Close Beauty); Bruce Cockburn (Crowing Ignites) und Geoff Goodman Quintett (The Opposite Of What).

Moderation Heinz Dillmann

Vormerken:

Hommage an Jazzlegende Eberhard Weber. Wir gratulieren zum 80sten Geburtstag. Sa. 25 Jan. 19.30 Uhr,Forum Merzhausen, Film-Lesung-Bass Solo Konzert von Björn Meyer-Cover Ausstellung