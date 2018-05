Jazz News, Samstag, 05.05.18, 10 Uhr

Heute hätte Karl Marx Geburtstag.

Ob ihm Jazz gefallen hätte wissen wir nicht. Ich könnte mir das vorstellen. Heute haben wir neue Stimmen im Recorder. Die palästinensische Sängerin und Aktivistin, Rim Banna ist die `Voice of Resistance`; Die norwegische Sängerin Kari Bremnes(Det vi har) erinnert sich u.a.mit einem Lied an sie; Die koreanische Sängerin Youn Sun Nah mit `She moves On`; Irgenwie eine Art Protestalbum von der amerikanischen Sängerin Indra Rios-Moore(Carry My Heart); Die Deutsche Gruppe Yellow Bird und `Edda Lou`.

Heute Musikbeispiele vom Merzhausener Jazzforum- Festival, 3.-6.5.18 mit dem italienischen Trompeter Enrico Rava und seinem New Quartet. Heute um 20Uhr. Sowie zur Matinee am Sonntag um 11Uhr, Vincent Klink mit Patrick Bebelaar.

Moderation Heinz Dillmann