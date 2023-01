Jazz News, Samstag, 07.01.2023, 10 Uhr

Matthew Halsall - Der Hippie unter den Trompetern und Komponisten

Mit orientalischen und asiatischen musikalischen Soundsequenzen schafft er eine ruhige, beschauliche Pfeifchenatmosphäre. Doch er ist kein Mystikspinner, sondern ein erfolgreicher Geschäftsmann und Labeleigner. Heute ein Einblick in die internationale britische Jazzszene. Mit dabei die Band The Comet Is Coming (Hyper Dimensional Expansion Beam); Melt Yourself Down (Pray For Me I Don`t Fit In); Dave Arch & John Parricelli (True Colours); Matthew Halsall (The Temple Within).

Moderation Heinz Dillmann