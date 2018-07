Schau, schau, was gibt’s denn da zu sehen? Buntes Potpourri.

Und wenn Du die Augen schließt, dann spitz die Ohren und: hör`, hör`!

Und genieße den akustischen Melodienstrauß:

Folk/ Rock von The Waifs

Chanson/Punk/ New Wave von Soko

Alternative/ Indie...