Jazz News, Samstag, 08.09.2018, 10 Uhr

Freiburger Jazzfestival, da gehen wir hin..........

von Samstag den 15.9. bis Sonntag den 23.9.18 findet wieder das Freiburger Jazzfestival statt. Der Auftakt ist wie immer der Minigipfel am Samstag den 15.9. in verschiedenen Gaststätten Freiburgs. Auch findet wieder der intern. Pianowettbewerb vom 17.-19.9. im Jazzhaus und E-Werk statt. Neben dem E-Werk und Jazzhaus finden noch Konzerte im Gasthaus zum Schützen (17.9. Hendrika Entzian, 20.30Uhr) und im Forum Merzhausen ( 20.9. Three Fall&Melane, 20Uhr) sowie im Jos Fritz Cafe` (Di. 18.9. mit der Hammond-Jazz Night um 20Uhr), statt. Am So. den 23.9. findet ab 14Uhr im Stadtgarten eine bunte Veranstaltung unter dem Motto Jazz`Green statt. Hier wetteifern, wie im Minigipfel, regionale Bands um die Gunst des Publikums. Beendet wird das Festival um 20Uhr im Jazzhaus mit dem israelischen Trio, Shalosh. Das Konzert des Michael Wollny Trio`s am 22.9. im E-Werk ist leider schon ausverkauft. Die einzelnen Konzerte plus Minigipfel können sie auf der Webseite `jazzfestival-freiburg.de`einsehen. Heute möchte ich einige Bands die beim Festival auftreten vorstellen. ....gehen Sie hin und erleben Sie die Vielfalt von experimentellem, modern jazzigem und mainstreamiger Musik. Das Konzert mit der Gruppe Klangformator: Beatdenker/Kid be Kid um 21.Uhr am 19.9. im E-Werk ist übrigens kostenlos.

Moderation Heinz Dillmann