Jazz News, Samstag, 08.10.2022, 10 Uhr

More Than Four und Mimanèe- Zwei Jazzformationen aus der Regio....

die zum Sehen und Hören einladen. Weitere interessante Akteure von der intern. Jazzszene in Deutschland bei uns in der Sendung: Der Schlagzeuger Martell Beigang (Musical Matrix); Das Duo Sendecki & Spiegel (Salace); Delbruegge Band (Analogue Souls); More Than Four (Keep The Beauty) und Mimanèe (The Invisible Will Remain).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstipp:

More Than Four, So. 9.10. Bürgerhaus Endingen, 19 Uhr

Mimanèe, Fr. 12. Nov. Kultur Baustelle Staufen, 19.30Uhr