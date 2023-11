Jazz News, Samstag 11.11.2023, 10 Uhr

Eine Gitarre und viel mehr-

MeisterInnen ihres Fachs bieten Gitarrenexkursionen im Jazz und der modernen Musik. Wir hören die ungarische Gitarristin Zsòfia Boros (El último aliento); Den amerikanischen Gitarristen Kurt Rosenwinkel mit der leider zu früh verstorbenen Pianistin Geri Allen (A Lovesome Thing); Den österreichischen Gitarristen Wolfgang Muthspiel im Trio (Dance of the Elders); Den vietnamesischen Gitarristen Nguyèn Lè und Trio (Silk and Sand) und den Amerikaner John Scofield (Uncle John`s Band) auf den Spuren der Band Grateful Dead.

Moderation Heinz Dillmann