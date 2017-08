Jazz News, Samstag, 12.08.17, 10 Uhr

Neues von der internationalen deutschen Jazzszene

Wir hören Ausschnitte vom Jubiläumskonzert zum 80sten von Wolfgang Dauner; Der Bassist, Sebastian Gramss hat gleich zwei Aufnahmen produziert. Zum Einen mit seiner Formation Underkarl mit `Timetunnel 25`und im Trio mit der Gruppe Slowfox und `Gentle Giant`; Nico Lohmann Quintett und `Merging Circles`; Niels Klein- Tubes and Wires und `Life in Time of the Big Crunch`und der Schlagzeuger Janis Görlich mit seiner `Bummelzug Explosion - In der Ferne`Part I+II`.

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungshinweis: 12. Aug. 20 Uhr, Forum Merzhausen- Johanna Wokalek mit dem Caribe Nostrum Quintett: `Kuba-Eine Spurensuche.