Jazz Spezial am Sonntag, den 29.01.2023, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute Abend stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) aus dem eigenen Archiv zwei Konzertmitschnitte vor.

Sie hören zum einen das Quintett des Trompeters Donald Byrd (09.12.1932 - 04.02.2013) mit Ausschnitten aus dem Konzert, das im Jazzclub Half Note in New York am 11.11.1960 stattfand (2CD Blue Note 7243 5 95959 2 4).

Außerdem hören Sie Ausschnitte aus dem Konzert des Elvin Jones (09.09.1927 - 18.05.2004) Quintetts aus dem Village Vanguard vom 01.07.1984 (Landmark LCD-1534-2).