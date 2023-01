Jazz Matinee am Sonntag, den 29.01.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) aus dem eigenen Archiv zwei Konzertmitschnitte vor.

Sie hören in der ersten Stunde das Sextett des Trompeters Kenny Dorham (30.08.1924 - 05.12.1972) mit Ausschnitten aus dem Konzert , das am 31.05.1956 im Cafe Bohemia in New York City mitgeschnitten und vom Label Blue Note im Jahr 2002 als Doppel-CD unter dem Titel "Round About Midnight" veröffentlicht wurde (7243 5 33775 2 6).

Außerdem hören Sie das Trio des Organisten Jimmy Smith (08.12.1928 - 08.02.2005) mit Ausschnitten aus dem Konzert, das am 15.11.1957 im Jazzclub Small´s Paradise in New York mitgeschnitten und vom Label Blue Note im Jahr 1999 als Doppel-CD veröffentlicht wurde (7243 4 997777 2 3).

Dazu gibt es noch zwei Konzerthinweise!

1.) Am Montag, den 30.01.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg Tian Long Li Mundharmonika zusammen mit dem Pianisten Johannes Mössinger auf. Tian Long Li kommt aus China, spielt chromatische Mundharmonika und studierte als Masterstudent an der Musikhochschule in Basel. Im Duo mit dem Pianisten Johannes Mössinger entsteht ein ganz neuer Sound, geprägt von rhythmischem Flow, Energie und tiefgreifenden Melodien. Dabei interpretieren die beiden Künstler ausgesuchte Jazzstandards und eigene Werke.

2.) Am Donnerstag, den 02.02.2023, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Quintett der Pianistin Melissa Pinto auf. Jazz mit Einflüssen der facettenreichen kolumbianischen Folklore. Die Pianistin Melissa Pinto gilt als eine der vielversprechenden jungen Komponistinnen und Musikerinnen der unabhängigen kolumbianischen Musikszene. Mit grossem Feingefühl und brennender Leidenschaft sucht sie in ihren Stücken neue Wege, die charakteristischen Rhythmen jener beiden unterschiedlichen Küstenregionen Kolumbiens mit der Sprache des Jazz zu verbinden. Mit ihrem Album «Proyecto Colonia», vor gut einem Jahr erschienen, spürt sie auf intensive und kraftvolle Art ihren Wurzeln nach und zelebriert das zugrunde liegende musikalische Erbe jener Regionen. Besetzung: Julius Van Rhee Altsaxofon, Lukas Wilmsmeyer E-Gitarre, Melissa Pinto Klavier, Calvin Lennig Bass und Simon Bräumer Schlagzeug. Nähere Infos unter www.melissapintomusic.com.

Ps.: Sonntag Abend gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr die Sendung Jazz Spezial zu hören!