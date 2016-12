Jazz News, Samstag, 31.12.16, 10 Uhr

Schlimm wenn Donald Trump Jazz lieben würde.....

Neues von der internationalen Jazzszene der USA

Wir hören zum Jahresende das Jeff Denson Quartett mit `Concentric Circles`; Jack DeJohnette, Ravi Coltrane, Matthew Garrison mit `In Movement`; Jonathan Finlayson& Sicilian Defense mit `Moving Still`; Steve Turre mit `Colors for the Masters`; Charlie Hunter mit `Everybody has a plain....` und Donny McCaslin mit `Beyond Now`.

Moderation Heinz Dillmann