Jazz News, Samstag 13.01.2024, 10 Uhr

Der Klang der Stille, beschwört einer der besten Schlagzeuger- Mark Guiliana ......

sowie andere KollegInnen mit Neuerscheinungen der internationalen US-amerikanischen Jazzszene. Wir haben im Programm den gefeierten Saxofonisten Donny McCaslin (I want more); James Brandon Lewis Trio (eye of i); Mark Guiliana (The Sound Of Listening); Jaimie Brunch (Fly or Die, Fly or Die, Fly or Die); Henry Threadgill Ensemble (The Other One).

Moderation Heinz Dillmann