Jazz News, Samstag, 23.11.2019, 10 Uhr

Jaimie Brunch und Terri Lyne Carrington und `Das Ende des Jazz-Patriarchats`....,

so in der Zeitschrift Jazzthing etwas marktschreierisch als Überschrift zu lesen bei mir im Recorder mit den Titeln von J.Brunch (Fly or Die II) und von T.L. Carrington (Waiting Game). Wir hören weiter Michael Formanek Very Praktical Trio (Even Better); Miles Davis (Rubberband) und Joshua Redman& Brooklyn Rider (Sun on Sand).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstipps:

Mo. 25.11. Ingo Hipp und Arie, Gasthaus zum Schützen, 20.30Uhr

Mi. 27.11. Kinga Glyk, Jazzhaus, 20 Uhr