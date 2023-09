Wohin gehen wir? - fragt sich der Saxofonist Joshua Redman,

und es gibt noch News und Hörbeispiele zum laufenden Jazzfestival und sehr gut hörbar ist das Tyshawn Sorey Trio (Continuing); James Brandon Lewis Trio (Eye of I); Manuel Valera Quintet (Vessel); Joshua Redman (Where Are We) und der große alte Pianist Dave Burrell (Harlem Rhapsody).

Moderation Heinz Dillmann