Jazz News, Samstag 14.12.2024, 10 Uhr

Bill Frisell+Julian Lage+Nels Cline+Tony Scherrer+Kenny Wollesen+Jenny Scheinman+Dayna Stephens+Alexis Valet+Tyshawn Sorey+Harish Raghavan+Joel Ross+Aaron Parks+Macus Gilmore+Kim Cass+Matt Mitchell u.a..

Viele der spannenden und auch jungen Musiker:Innen der internationalen US-amerikanischen Jazzszene sind mit ihren neuen Projekten bei mir im Recorder. Wir hören die Bassistin Kim Cass und ihre Band (LEVS); Den jungen Saxofonisten Gregory Groover jr. (Lovabye); Das Tyshawn Sorey Trio (The Suseeptible Now); Den Vibrafonisten Alexis Valet (Following the Sun) und die Violinistin Jenny Scheinman (All Species Parade). Ohren auf und zurück lehnen.

Moderation Heinz Dillmann