Jazz News, Samstag, 12.09.2020, 10 Uhr

Markus Stockhausen, Bugge Wesseltoft, Franziska Ameli, Tini Thompsen, Shake Stew, Gabriele Mirabassi und Dieter Ilg .........

bestreiten mit ihren Formationen das Freiburger Jazzfestival, das trotz Corona stattfindet. Der Bassist und Stargast Ron Carter musste in New York verbleiben. Allerdings sind die Alternativen aus den europäischen Jazzszenen aller Ehren wert und eine Mischung aus bekannten MusikerInnen und Talenten. Ein Lob gilt den Veranstaltern, die mit Zuschüssen vom Land, aber auch mit viel Überlebenskraft und Mut dieses Festival mit Hygienekonzept auf die Beine stellten. Auch ein Pianowettbewerb findet wieder statt. Der Mini-Gipfel fällt aus. `Jazz in Green` im Stadtgarten soll aber stattfinden. Diese Termine sind für die regionale Musikszene sehr wichtig. Sie können sich einem größeren Publikum mit ihrer Musik präsentieren.

In unserer Sendung werden wir Musik der auftretenden MusikerInnen spielen. Die Auftretungsorte und Anfangszeiten können aus der Tagespresse oder dem Internet entnommen werden. Es gibt fast überall 2 Sets. Die BesucherInnenzahl ist natürlich Corona bedingt begrenzt.

Moderation Heinz Dillmann