Jazz News, Samstag, 12.10.2019, 10 Uhr

`Drumming Man`-zum Tode von Ginger Baker und zum 70.Geburtstag von Art Blackey.

Ginger Baker und Art Blackey waren stark aufspielende Drummer. Der eine eher in der Rockmusik (aber vom Jazz kommend), und der andere im Jazz verortet. Beide haben sich auch in einem Konzert (Ginger liebte es, sich mit den Drum-Größen der damaligen Zeit, wie Max Roach,Elvin Jones) gemeinsam befeuert, wie Schlagzeuger eben so sind.

Ginger Baker ist durch die Gruppe Cream, Blind Faith und Fela Kuti aus Nigeria bekannt geworden. Art Blackey ist durch seine Talentschmiede die `Messengers`( u.a. die Marsalis Brüder) und dem Hardbop weltberühmt geworden. Mit überschäumender Lebensfreude hat er die Lebendigkeit des Jazz einem grossen Publikum nähergebracht.

Moderation Klaus Wallmeier