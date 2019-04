Musikalische Nordlichter im Tiefflug....

und landen im Recorder von RDL. Neues von der internationalen skandinavischen Jazzszene. Wir hören Lage Lund (Terrible Animals); Helge Lien Trio (10); Jarmo Saari (Republic); Oddgeir Berg Trio (In The End Of The Night) und das Trio Rymden (Reflections&Odysseys).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstipps:

14.4. Jazzhaus, Emil Brandqvist Trio, 20 Uhr