Jazz News, Samstag, 18.03.17, 10 Uhr

....Seine Art Gitarre zu spielen - Zum Tode von Larry Coryell

Am Samstagabend den 18.Feb. soll er noch auf der Bühne gestanden haben. Am Sonntag, den 19.Feb. ist Larry Coryell gestorben. Er wurde 73 Jahre alt. Er gehört für mich zu den Heroen der Jazzgitarre und gilt als `Godfather of Fusion`. Er war keine schillernde Persönlichkeit sondern eher ein bescheidener Protagonist der Musikszene. Von seinen KollegInnen wurde er hoch geachtet wg. seiner fachlichen und menschlichen Qualitäten. Wir hören heute Auszüge von folgenden Platten u.CDs: Chico Hamilton - The Dealer `66; Gary Burton - A Genuine Tong Funeral `68; Larry Coryell : -Spaces`70; -Offering `72; -Twin House mit P.Catherine `77; -Standing Ovation `78; -Privat Concert `98; -Moonlight Whispers`01.

Wir möchten auch auf das schon laufende Landesjazzfestival, was verdientermaßen Johannes Mössinger nach Freiburg geholt hat, hinweisen:

u.a. So. 19.3. Aki Takase Trio, 20Uhr, SWR; Do. 23.3. Landesjazzensemble, Waldsee, 20Uhr; sowohl noch Konzerte `Im Schützen`und im E-Werk sowie Jazzhaus in Freiburg.

Moderation Heinz Dillmann