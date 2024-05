Jazz News, Samstag 18.05.2024, 10 Uhr

Christina Fuchs +Florian Stadler - Ein starkes Duo !

Beide kommen aus der Kölner Jazzszene und haben im`Versuchslabor Kammermusiksaal`des DLF ihr zweites Werk mit einer wunderbaren Musik (Roots & Rhyzomes) eingespielt. Von der internationalen deutschen Jazzszene geht es weiter mit dem Bassisten Caspar Van Meel und Band. Er beschäftigt sich mit Satie (A Time Remembered). Eine Hommage `do Albert Mangelsdorff` versucht das Ensemble ToneGallery. Die französische Flötistin & Saxofonistin Clèmence Manachère arbeitet in Hamburg und hat zusammen mit ihrer Band und dem norwegischen Posaunisten Helge Sunde das Werk `Serpents et Echelles` veröffentlicht. Zum Schluss haben wir noch den Bassisten Tom Berkmann (Journey) der aus NY zurück nach Berlin gekommen ist und sich gleich in der Berliner Szene eingespielt hat.

Moderation Heinz Dillmann