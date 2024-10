Jazz News, Samstag 19.10.2024, 10 Uhr

Neues vom Trompeter Enrico Rava......

85Jahre ist er alt und keineswegs leise. Wie so ein Vampir saugt er frisches Blut aus seinen jungen MusikerInnen (Fearless Five); Ein weiterer Grande des italienischen Nachkriegsjazz hat auch eine neue CD eingespielt- der Pianist Enrico Pieranunzi (Hindsight); Minimalmusik, Electronische Zutaten und Neue Klassik vereint der Pianist Roberto Negro mit dem Ensemble Intercontemporain (Newborn); Aufnahmen zum zurücklehnen und zuhören - Giovanni Guidi (A New Day) sowie der Bassist Alex Carreri mit seiner Band (A Time And A Place). Also Neues von der internationalen italienischen Jazzszene. Viel Spass beim Hören.

Moderation Heinz Dillmann