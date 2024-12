Jazz News, Samstag 21.12.2024, 10 Uhr

Old And New Dances von Gianluigi Trovesi.....

mit seinem Trio und andere neue Titel und Akteure von der internationalen italienischen Jazzszene. Wir hören die Sängerin Federico Ferrari (Silencio) mit ihrer Homage an die brasil. Musik und Edu Lobo; Der Trompeter Paolo Fresu verehrt Miles Davis und hat eine Homage an ihn verfasst (Kind of Miles); Etta Scollo verehrt die Dichterin Mascha Kalèko (Hommage an Mascha Kalèko) und der Saxofonist Javier Girotto besinnt sich auf seine Roots. Er ist in Argentinien geboren und lebt schon lange in Italien (30).

Moderation Heinz Dillmann

Hinweis in eigener Sache:

Am 28.12. und 04.01.25 gedenken wir den verstorbenen Jazzmusiker:Innen (Jazz Nekrolog) des vergangenen Jahres. Gefühlt sind es so viele wie noch nie. Das ist auch traurig, weil sie nicht mehr unter uns weilen und für uns spielen können. Auf der anderen Seite ist es ein Fest von toller Musik die sie uns geschenkt haben. Wir erinnern uns!