Jazz News, Samstag, 24.07.2021, 10 Uhr

Oregon 1974- Aus dem Sendesaal von Radio Bremen....

und von uns aus dem Recorder, eine Ausgrabung eines legendären Konzertes der Urformation der Gruppe Oregon sowie eine Ausgrabung des Zappatrusts aus dem Jahre 1988: The Last U.S. Show von Frank Zappa. Es kommen noch weitere aktuellere Formationen aus der nordamerkanischen Jazzszene zu Gehör: Vijay Iyer (Uneasy); Charles Lloyd & the Marvels (Tone Poem) sowie ein Beispiel für die vitale Bluesszene von Georgia, der Pianist und Sänger Victor Wainwright and the Train (Memphis Loud).

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungen:

Festival `Ins Weite`

Am 24.7./25.7. startet das vom Koki Freiburg initiierte Festival `Ins Weite`(ins-weite.de).

24.7. Beyond The Roots 19 Uhr Mensagarten/ Bei Regenwetter im Jazzhaus

25.7. San Salvador 20Uhr " "

Tickets im Kommunalen Kino

Kurator Stefan Franzen