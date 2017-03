Jazz News, Samstag, 25.03.17, 10 Uhr

Überall in die Welt- ...und manchmal in Israel

Israelische JazzmusikerInnen sind verstreut in der ganzen Welt und vermischen ihre kulturelle musikalische Vielfalt von osteuropäischer, arabischer und europäischer trad. Musik mit den Musiktraditionen ihres Gastlandes. Einige kehren wieder zurück nach Israel.

Heute hören wir das Omer Klein Trio mit `Sleepwalkers`; Den Trompeter Itamar Borochov mit `Boomerang`; Die Sängerin Sivan Talmor mit `Fire`; Den Trompeter Avishai Cohen und `Into The Silence`; Den Klarinetisten Giora Feidman mit dem Rastelli Cello Quartett und `Klezmer Bridges`und `plays Beatles` und den Pianisten Shai Maestro mit `The Stone Skipper`.

Moderation Heinz Dillmann