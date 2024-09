Jazz News, Samstag 28.09.2024, 10 Uhr

Der Tenorsaxofonist Kamasi Washington will Mut machen und.....

plädiert für eine `furchtlose Bewegung`(Fearless Movement) in dem gespaltenen Land USA und überhaupt, sowie weitere Alben von der internationalen amerikanischen Jazzszene in unserer Sendung. Wir hören den Bassisten Luke Stewart mit seinem Trio (Unknown Rivers); Den Pianisten Micah Thomas plus Trio (Reveal), sowie den Altvorderen des US-Jazz, den Pianisten Kenny Barron plus Quintet (Beyond This Place).

Moderation Heinz Dillmann