Jazz News, Samstag, 29.05.2021, 10 Uhr

Jazz Is Dead.............

behaupten Ali Shaheed Muhammad & Adrian Younge. Musikalisch unterstützt werden sie von dem Saxofonveteranen Gary Bartz. Das haben schon viele behauptet. Frank Zappa ironisierte es mit einem schlechten Geruch der am Jazz anhaftet. Fakt ist, Jazz ist aktueller denn je. Beispiele haben wir in unserer Sendung genug gespielt. Weitere Neuerscheinungen der US-Jazzszene mit der Gruppe Artemis; Logan Richardson (Afrofuturism); Brad Mehldau mit dem Orpheus Chamber Orchestra (Variations On A Melancholy Theme) sowie Vince Mendoza (Freedom Over Everything).

Moderation Heinz Dillmann