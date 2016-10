Jazz News, Samstag, 29.10.16, 10 Uhr

Sechs Saiten und ein bißchen mehr....

Heute hören wir das deutsch-ungarische Duo, die Gitarristen Tibor Eichinger & Stefan Varga in `Brothers in Art`; Den US-Amerikaner McPete Cann und sein Quintett mit `Range`; Den Soundtüftler und Gitarrenexentriker Jeff Beck mit `Loud Hailer`; `Unser`Jazzgitarrist Michael Sagmeister mit `Home`; Den irish-schweizer Gitarristen Christy Doran im Duo mit Gästen und`In the Corner of the Eye`, sowie den italienischen Fingerstylegitarristen Giovanni Palombo und Gästen mit `Retablo`.

Am Mikrofon Heinz Dillmann