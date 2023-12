Jazz News, Samstag 30.12.2023, 10 Uhr

Volker Kriegel zum 80sten- Jazz Rock mit süffigen Melodien, wiedererkennbarem Spiel auf der Gitarre und Multitalent.

Er wäre am 24.12. diesen Jahres 80 Jahre alt geworden. Er war eine Mehrfachbegabung als Musiker, Cartoonist und Autor sowie Journalist und Übersetzer. Kriegel war mit Anderen einer der Schrittmacher des Jazz-Rock in Europa und mit Mangelsdorf und Dauner im Nachkriegsjazz der BRD einer der Musiker die sich mit eigenständigem innovativem Spiel vom Mutterland des Jazz abnabelten. Aufgemerkt bei Klaus Doldinger, bekannt geworden mit seiner Gruppe Spectrum und dem Mild Maniac Orchester. und europaweit mit dem United Jazz and Rock Ensemble. Wir und Andere sind mit seiner Musik grossgeworden und er verdient das wir uns an ihn erinnern. Am 14.06.2003 ist er viel zu früh von uns gegangen.

Moderation Hardy und Heinz