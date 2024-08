Jazz News, Samstag 31.08.2024, 10 Uhr

`Turning Point`- Sebastian Sternal und die HR-Bigband....

mit einem mitreissenden Big-Band-Album. Weiter in unserer Sendung der Vibraphonist, Karl Ivar Refseth solo (Unfolding); Der junge Bassist Nils Kugelmann mit seinem Trio und Debutalbum (Stormy Beauty); ConexÀo Berlin (Vagabund) sowie das Bergmann-Moritz Quintet mit der Gitarristin Sandra Hempel (Where it Belongs).

Moderation Heinz Dillmann

Vorankündigung

Jazzfestival Freiburg 14.-22. Sep. 2024 mit Minigipfel und Jazz im Grünen. Nähere Infos unter www.jazzfestival-freiburg.de und in den Jazzsendungen.