Jazz News, Samstag 07.09.2024, 10 Uhr

Heute mit einigen neuen Cds des Labels Intakt Records:

The Choir Invisible: Town of two faces

Charlotte Greve (as, voc), Vinnie Sperrazza (dr), Chris Tordini (b), Fay Victor (voc)

Ingrid Laubrock (ss, ts), Tom Rainey (dr): Brink

James Brandon Lewis Quartett: Transfiguration

James Brandon Lewis (ts), Aruan Ortiz (p), Brad Jones (b), Chad Taylor (dr)

Dave Murray Quartett: Francesca

Dave Murray (ts, bc), Marta Sanchez (p), Luke Steward (b), Russel Carter (dr)

Vorankündigung:

Jazzfestival Freiburg 14.-22. Sep. 2024 mit Minigipfel und Jazz im Grünen. Nähere Infos unter

www.jazzfestival-freiburg.de und in den Jazzsendungen.

Am Mikrophon: Hardy