Jazz Spezial am Sonntag, den 13.05.2018, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung wieder einmal unter dem bewährten Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee@net-base.de) stellt Ihnen neue CDs der Label Jackpot, Green Corner, Essential Jazz Classics, Phono Records (alle im Vertrieb von in-akustik Musik) sowie CD-Sets des Labels Blue Note (Vertrieb Universal Music) vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Cannonball Adderley & Miles Davis - Somethin´ Else / The Stereo & Mono Versions (2CD Green Corner 100896), Charles Mingus - Mingus Ah Um / The Stereo & Mono Versions (2CD Green Corner 100897), Paul Gonsalves - Boom-Jackie-Boom-Chick + Gettin´ Together (Phono 870286), Art Blakey + Duke Jordan - Les Liaisons Dangereuses + Des Femmes Disparaissent (2CD Essential Jazz Classics EJC 55731), Lee Wiley - Night In Manhhattan + Sings Youmans & Irving Berlin (Jackpot 48770), Lee Wiley - West Of The Moon + A Touch Of The Blues (Jackpot 48772), The Hi-Lo´s - All Over The Place + And All That Jazz (Jackpot 48769), The Hi-Lo´s - Attention! (Jackpot 48771), Freddie Hubbard - 5 Original Albums (5CD Blue Note 06007 5376975), Jimmy Smith - 5 Original Albums (5CD Blue Note 06007 5376969), John Scofield - 5 Original Albums (5CD Blue Note 06007 5376987), Bobby McFerrin - 5 Original Albums (5CD Blue Note 06007 5376981) und Cassandra Wilson - 5 Original Albums (5CD Blue Note 06007 5377444).

Zwei lange Stunden mit Aufnahmen aus der reichhaltigen Jazzgeschichte, die Sie keinesfalls verpassen sollten!