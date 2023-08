Jazz Spezial am Sonntag, den 13.08.2023, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung Jazz Spezial wieder unter dem bewährten Motto "Old Wine, New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen eine ganze Reihe von Aufnahmen vor, die jazzhistorisch bedeutend sind und entweder wieder veröffentlicht wurden oder aber erstmals veröffentlicht werden. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs bzw. CD-Sets:

Eddie "Lockjaw" Davis with Shirley Scott - Cookin´ with Jaws and the Queen / The Legendary Prestige Cookbook Albums (4CD-Set Craft Recordings CR 00541), Alex Riel - In New York (2CD Stunt Records STUCD 23062) und Alan Skidmore - A Supreme Love (6CD-Set Confront Recordings / Confront Core Series / Core 33).

Zwei lange Stunden mit erstklassiger Musik erwarten Sie!