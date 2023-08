Jazz Matinee am Sonntag, den 13.08.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Jazz Matinee wieder unter dem bewährten Motto "Old Wine, New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen eine ganze Reihe von Aufnahmen vor, die jazzhistorisch bedeutend sind und entweder wieder veröffentlicht wurden oder aber erstmals veröffentlicht werden. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Les DeMerle Sound 67 - Once In A Lifetime (Origin Records 82870), Monty Alexander - The Montreux Years (BMG CAT 573 CD), Michel Petrucciani - The Montreux Years (BMG CAT 581 CD), The Modern Jazz Quartet - The Montreux Years (BMG CAT 733 CD), Nina Simone - You´ve Got To Learn / Live at Newport Jazz Festival 02.07.1966 (Verve Records 5564463), John Coltrane with Eric Dolphy - Evenings at the Village Gate (Impulse Records 5551418), Peggy Lee - Fever / The Velvet Lounge (Bear Family Records BCD 17720) und Charles Mingus with Hampton Hawes and Dannie Richmond - Mingus Three (2CD Rhino R2 681018 / 603497841035).

Zwei lange Stunden mit erstklassiger Musik erwarten Sie!

Konzerthinweise: Am 18.08.2023, tritt um 19 Uhr im Garten von Petra Gack und Mike Schweizer im Runzmattenweg 23 in Freiburg das Duo Tilman Günther und Florian Döling zusammen mit dem Saxofonisten Mike Schweizer auf und stellen die neue CD "Rede vom Glück" vor, die vom Label anflow Records (AR 0005) veröffentlicht wurde. Der aus Müllheim stammende Pianist Tilman Günther und der seit Anfang der 90er Jahre in Freiburg lebende Kontrabassist Florian Döling kennen und schätzen sich seit über 30 Jahren. Bei den Gartenkonzerten präsentieren sie ihr neues Duo-Album „Rede vom Glück“, ein Live-Mitschnitt zweier Konzerte vom März 2023. Das Programm umfasst einige neue Songs aus der Feder von Florian Döling, ein kleines „Best of“ ihrer bisherigen, gemeinsamen Alben und die ein oder andere Verbeugungen vor ausgewählten Jazzkollegen und deren kompositorischen Highlights. Extra für die Gartenkonzerte haben sie den Freiburger Saxofonisten Mike Schweizer eingeladen. Ein alter Bekannter der Beiden, der mit Florian Döling schon seit vielen Jahren erfolgreich im Duo musiziert, dokumentiert auf dem 2014 erschienenen Album „Conversation in Blue“. Auch von diesem Album wird das ein oder andere Stück mit in das Programm für die Gartenkonzerte einfließen, so dass die Zuhörer ein abwechslungsreiches Konzert aus beide Duo-Programmen erwarten können, welches im Trio ganz neue Klangfarben eröffnet. Das gleiche Trio spielt das Programm dann auch noch am Samstag, den 19.08.2023, in Müllheim / Dattingen um 18:30 Uhr im Innenhof der Familie Rieber, Am Bach 12 und am Sonntag, den 20.08.2023, um 17:30 Uhr in Ettenheimmünster Landelins Garten, Münstertalstrasse 35. Dazu gibt es einen Ausschnitt aus der aktuellen CD "Rede vom Glück" (AR 0005).

Ps: Heute Abend gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr die Sendung Jazz Spezial, die ebenfalls unter dem Motto "Old Wine, New Bottles" steht und weitere bedeutende Veröffentlichungen präsentiert!